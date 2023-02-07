ارتفعت إجمالي الإيرادات العامة في أول 5 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 18.7% ليصل إلى 463.9 مليار جنيه مقابل 390.6 مليار جنيه، وزادت الإيرادات الضريبية 20.2%؛ لتصل إلى 372.1 مليار جنيه مقابل 309.4 مليار جنيه وفقا لتقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليوم.

وشهدت حصيلة الضريبة على الدخل ارتفاع بنسبة 21.6%؛ لتصل إلى 111.07 مليار جنيه مقابل 91.3 مليار جنيه.

كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات بنسبة 31.8%؛ لتصل إلى 60 مليار جنيه مقابل 45.5 مليار جنيه.

وسجلت حصيلة ضريبية القيمة المضافة زيادة بنسبة 16% خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي، لتصل إلى 182.6 مليار جنيه مقابل 157.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وارتفعت الإيرادات غير ضريبية بنسبة 13% لتصل إلى 91.8 مليار جنيه مقابل 81.18 مليار جنيه.