 الدفاع التركية: إخماد حريق ميناء إسكندرون الناجم عن الزلزال - بوابة الشروق
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الدفاع التركية: إخماد حريق ميناء إسكندرون الناجم عن الزلزال

وكالات
نشر في: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 8:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 8:26 م

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، إنه تم إخماد حريق شب في ميناء إسكندرون بسبب الزلزال الذي ضرب المنطقة.

وأضافت أنه تم إخماد الحريق بمساعدة طائرات الهليكوبتر والطائرات العسكرية، بحسب وكالة رويترز.

وشبت النيران في المئات من حاويات الشحن بالميناء في وقت سابق يوم الثلاثاء، مما بعث دخانا أسود كثيفا في السماء وتسبب في وقف العمليات بالميناء واضطر شركات الشحن البحري لتحويل السفن إلى موانئ أخرى.

وضرب زلزال بقوة 7.9 درجة فجر اليوم تركيا ووصلت ارتداداته إلى مدن شمال سوريا والعراق، وهو ما أدى إلى دمار في عدد من المدن وخلفه زلزال آخر بقوة 7.8 درجة، ما أسفر عن سقوط آلاف من القتلى والجرحى.

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