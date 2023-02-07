 مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب ميكروباص بالجيزة - بوابة الشروق
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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب ميكروباص بالجيزة

محمود عبدالسلام
نشر في: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 11:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 11:57 ص
لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري بالجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى دائري المنيب، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن انقلابها، ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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