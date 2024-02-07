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بناء على طلب جوميز.. مترجم فيتوريا ينضم للزمالك

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 1:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 1:21 م

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء، الظهور الأول لمحمد مدني، مترجم البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، بعد بدء مهام عمله بشكل رسمي.

وكان محمد مدني تولى مهمة الترجمة للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول، والذي رحل عن منصبه خلال الأيام القليلة الماضية.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير  الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

كما حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، خلال الفقرة البدنية والتي خاضها اللاعبين، خلال مران اليوم الأربعاء

وتولى جواوو ميجيل، مدرب الأحمال بالجهاز الفني الإشراف على هذه الفقرة، والتي استمرت حوالي 20 دقيقة، وتم خلالها استخدام الأدوات الخاصة بالتدريبات البدنية، بالإضافة إلى فقرة إطالات.

وقام الجهاز الفني للفريق بإجراء تقسيمة مصغرة للمجموعات الثلاث، تم خلالها التركيز على تدريبات التمرير القصير.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير  الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.


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