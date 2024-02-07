أفاد مسئولون سوريون، بأنّ الحصيلة النهائية للعدوان الإسرائيلي على مدينة حمص بلغت 9 قتلى و13 جريحا، فيما تستمر أعمال البحث وإزالة الركام والأنقاض.



وقال مدير الخدمات الفنية في المحافظة أحمد حبيب، إن "مرآب المديرية دُمر بالكامل وخرج من الخدمة جراء العدوان، لافتا إلى أن اللجان المختصة تقوم حاليا بتقدير القيمة الإجمالية للأضرار"، بحسب وسائل إعلام محلية.



وأضاف: «العدوان دمر أيضا كازية المرآب ومستودع الزيوت بالكامل وألحق ضرر كبير بآليات المديرية حيث دمرت 12 معدة هندسية (مدحلة عدد 3 وتركس عدد 3 وكريدر عدد 2 وقشاطة زفت وبوك وصهريج وقلاب مزود بملاحة لفك الثلج بشكل كامل إضافة إلى تضرر 48 آلية متنوعة بشكل جزئي كما تعرضت المبنى الإداري والورشات الفنية لأضرار جسيمة».



وصرح مصدر عسكري سوري، في وقت سابق: «العدو الإسرائيلي شن فجر اليوم عدوانا جويا من اتجاه شمال طرابلس مستهدفا عددا من النقاط في مدينة حمص وريفها، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها».