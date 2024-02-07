إزالة 26 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة 22 في الغربية

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واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته لحملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، والتي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأجرى المحافظ، اتصالا مرئيا؛ لمتابعة أعمال تنفيذ 26 حالة تعدٍ ضمن حملات الموجة 22، والتي تمكنت من إزالة 4 حالات بناء مخالف على مساحة 161م2 و6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 3259م2.

كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 5 حالات متغيرات مكانية وحالة مخالفة للبناء، و10 قرارات إدارية.