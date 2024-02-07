دورة تدريبية للأطقم الطبية بالإسماعيلية على أعمال المبادرات الرئاسية

نظمت مديرية الصحة بالإسماعيلية دورة تدريبية على أعمال المبادرات الرئاسية للعاملين بالإدارات والوحدات الصحية بمحافظتى الإسماعيلية وشمال سيناء.



وأكد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الدورة التدريبية عقدت لمدة يومين وتناولت التدريب على أعمال المبادرات الرئاسية والتى تقدم خدماتها مجانا، منها مبادرات دعم صحة المرأة، الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثى الولادة، صحة الأم والجنين، السمعيات للأطفال حديثى الولادة ، فحص وعلاج الأمراض المزمنة، الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى وفحص المقبلين على الزواج.



وأشار إلى تدريب 188 شخصا من الأطقم الطبية بمحافظتى الإسماعيلية وشمال سيناء من العاملين بالمبادرات الرئاسية بمنشآت الرعاية الصحية الأولية وأعضاء فرق الإشراف بالمديرية والإدارات الصحية، منوها بمتابعة خطط التدريب لاستمرارها بشكل دورى لجميع العاملين بالمنظومة الصحية من أطباء وصيادله وأسنان و أطقم تمريض ومدخلى بيانات.



من جهتها، أوضحت الدكتوره هبة جودة مدير إدارة الرعاية الأساسية، أن الدورة تضمنت التدريب العملى على كيفية إدخال البيانات الخاصة بجميع المبادرات الرئاسية على الموقع الخاص بالوزارة، وتقييم البيانات وتقديم الخدمة المناسبة لكل حالة، حيث تقدم المبادرات الرئاسية خدمات صحية ذات جودة عالية بالمجان لجميع المواطنين فى الفئة العمرية الأكبر من 40 عاماً، بجانب فئة الشباب من عمر 18 عاماً ممن لديهم تاريخ مرضى مرتبط بالأمراض المزمنة.