وزيرة الهجرة تستقبل سفيرة البحرين في مصر لبحث التعاون المشترك

• وزيرة الهجرة: نستهدف المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني



استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

جاء ذلك بحضور سلمى عبدالناصر، معاون وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، والأستاذة دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وكريم حسن المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.

قالت وزيرة الهجرة، إن مصر والبحرين تربطهما علاقات متميزة وتاريخية وبينهما قواسم مشتركة، وتجلى ذلك أكثر في العلاقة المتميزة التي تربط بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتوافق في الرؤى والملفات المشتركة بمختلف الأصعدة ومنها الإقليمية.

وأوضحت أن هناك علاقة خاصة تجمع بين مصر والبحرين، لافتة إلى أنها دائما تعقد اجتماعات مع الجالية المصرية في مملكة البحرين، ويعربون عن شعورهم بأنهم في وطنهم الثاني، مثمنة الدعم الكبير من المملكة البحرينية للمصريين المقيمين في البحرين وتوفير الدعم والمساعدة لهم.

وأكدت أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماما كبيرا بالمصريين والجاليات في الخارج، لافتة إلى أن الوزارة حريصة على لقاء الجاليات المصرية في الخارج لتعريفهم بكل الخطوات والإجراءات التي تتخذها الدولة وتوفير الدعم والمساعدة لهم سواء من مبادرات أو برامج أو تخفيضات، مشددة على أن التواصل والتقارب المباشر مع جميع أبناء مصر في الخارج، هو على رأس أولويات وزارة الهجرة، فهم قوى ناعمة كبيرة للدولة المصرية، وسفراء الوطن في الخارج.

وتحدثت عن الطفرة التي تشهدها الدولة المصرية بمختلف المجالات، ومدى الأهمية التي توليها لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تخوضها الدولة من أجل مواصلة مسار التنمية، بالإضافة إلى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات بمشاركة فعالة من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

من جانبها، أشادت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل بالعلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وعمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة والوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، في ظل الرعاية السامية التي تحظى بها من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وحرصهما على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

وأكدت أن هناك حرصا على تعزيز أواصر التعاون مع مصر، مبينة أنه يوجد اهتمام كبير من المملكة البحرينية للجالية المصرية وتذليل أي صعوبات تواجههم، بالإضافة إلى توفير الدعم والمساعدة لهم، فهم في بلدهم الثاني، مشيدة بما تحقق بمصر من إنجازات وخصوصًا مشروع العاصمة الإدارية في مصر، حيث إنها تمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة، والنموذج لجذب الاستثمارات المتنوعة، موضحة أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، تسير بشكل متقدم في مسار التنمية من أجل بناء وطن وتقدمه.

وأوضحت أن هناك أيضًا قواسم مشتركة بين الشعبين المصري والبحريني، إضافة إلى تميز العلاقة بين الرئيس السيسي، وملك البحرين علاقة أخوة هدفها مصلحة البلدين والوطن العربي أجمع في ظل الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة العربية من مختلف الجهات، مؤكدة حصرها الشديد، على تعريف المستثمرين المصريين بالفرص الاستثمارية في المملكة البحرينية، كذلك تعريف المستثمرين البحرينيين بالفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.

وفي ختام اللقاء، اتفقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وسفيرة البحرين بمصر، على التواصل المباشر، حال وجود أي تحديات تواجه الجاليتين المصرية والبحرنية، لسرعة إنهاء وتذليل أي معوقات وتحديات التي من الممكن أن تواجههم حرصًا على العلاقات الأخوية والمحبة بين الجانبين.