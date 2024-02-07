ضياء رشوان عن جولة بلينكن بالمنطقة: تحمل شيئا جديدا

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يجري حاليا زيارته الخامسة للمنطقة، خلال 4 أشهر، ما يؤكد خطورة الأزمة الحالية.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أن الأزمات التي مرت على العالم في السنوات الأخيرة، بما فيها أزمات في الشرق الأوسط، لم ترَ كل هذا الكم من تكثيف الزيارات على هذا المستوى من المسئولين الأمريكيين.

وأشار إلى أن بلينكن بدأ جولته بزيارة السعودية ثم زار مصر، وتوجه إلى قطر، وسيستكمل باقي جولته بالمنطقة في الإمارات وإسرائيل، وكذلك يتوجه إلى رام الله، ما يؤكد لى أن هناك شيئا جديدا.

وتابع: «كل زيارة لبلينكن نتوقع شيئا جديدا، لا نراه دفعة واحدة، لكن نشعر بآثاره بعدها، والإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة بدأت تشعر بالقلق مما يحدث في غزة، والرئيس الأمريكي جو بايدن، عبر عن ذلك بنفسه منذ شهر، عندما قال فيما معناه أن سمعة أمريكا متأثرة بما تقوم به إسرائيل وتأييد أمريكا لها، ما يؤدي إلى تآكل سمعة واشنطن، كما انتقد الحكومة اليمينية في إسرائيل ونصح نتنياهو بتغييرها».