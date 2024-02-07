عباس وبلينكن يبحثان آخر مستجدات الجهود الجارية لوقف الحرب في قطاع غزة

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عباس وبلينكن بحثا آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، ومستجدات الجهود الجارية لوقف الحرب في قطاع غزة، وأكد الرئيس الفلسطيني ضرورة الوقف الفوري "للعدوان الإسرائيلي" المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض "لحرب إبادة وتدمير غير مسبوق من آلة الحرب الإسرائيلية".

وشدد عباس على أهمية الإسراع في إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى كامل قطاع غزة بما فيه منطقة شمال غزة، لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية ومراكز الإيواء عملها في التخفيف من معاناة المواطنين.

وجدد التأكيد على رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، محذرًا من عواقب أي عملية عسكرية قد تقوم بها قوات الاحتلال في مدينة رفح للضغط على المواطنين لتهجيرهم.

وشدد الرئيس على ضرورة تدخل الجانب الأمريكي لمنع ما تقوم به سلطات "الاحتلال الإسرائيلي" من تهجير للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكذلك وقف اعتداءات "المستوطنين الإرهابيين" في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ومزيد من الضغط للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وسيطرة دولة فلسطين على معابرها الدولية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها.

وجدد التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات "سلطات الاحتلال" في فصله، أو اقتطاع أي شبر من أرضه، وهو يقع تحت مسئولية دولة فلسطين وتحت إدارتها.

وأشار عباس إلى أهمية الاعتراف الأمريكي بالدولة الفلسطينية، وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي وعقد المؤتمر الدولي للسلام.

كما أشار إلى قرار الكونجرس بخصوص منع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية من دخول الأراضي الأمريكية، واصفًا إياه بالقرار المخيب للآمال، والذي سيؤثر في الدور الأمريكي الساعي إلى خلق مناخ سياسي يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.