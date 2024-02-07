الأمم المتحدة: إسرائيل رفضت 22 طلبا لتوصيل مساعدات إلى شمال غزة

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية «أوتشا»، أن إسرائيل رفضت 22 طلبًا قدمه خلال الشهر الماضي لفتح حواجز التفتيش المقامة في وادي غزة، بغية توصيل المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع.

وقال المكتب في بيان، الأربعاء: «من الضروري التحرك مبكرًا نظراً للازدحام المروري الشديد حول المستودعات وارتفاع مستوى الاحتياجات الإنسانية».

وأضاف أنه قدم خلال يناير الماضي، 22 طلبًا لإسرائيل من أجل فتح حواجز التفتيش بغية الوصول بسرعة إلى وادي غزة، مشددًا على أنّه لم يتلق أي رد بخصوص تلك الطلبات، وفق وكالة الأناضول.

وأمس الأول الاثنين، صرح متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بأنّ إسرائيل تواصل عرقلة وصول معظم المساعدات إلى شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى أن 10 عمليات مساعدات فقط وصلت شمال القطاع من أصل 61 عملية في يناير.

وقسّم جيش الاحتلال قطاع غزة إلى ثلاث أقسام، ووضع حواجز تفتيش في النقاط المقسمة، حيث لا يُسمح بالمرور عبرها دون الحصول على إذن إسرائيلي، بما في ذلك المساعدات الإنسانية.

وحذرت الأمم المتحدة سابقًا، من أن 2.2 مليون شخص معرضون لخطر المجاعة في قطاع غزة الواقع تحت هجوم مكثف من قبل إسرائيل.