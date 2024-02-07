سلسلة من الهجمات الجوية الروسية تلحق دمارا بمنشآت في أوكرانيا

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تسببت سلسلة من الهجمات الجوية الروسية، واسعة النطاق في إلحاق الدمار ببعض المنشآت في أوكرانيا مساء أمس الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" في المدينة، إنه تم إطلاق صفارة الإنذار من الهجمات الجوية في العاصمة كييف صباح اليوم الأربعاء.

وأعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو، إصابة 13 شخصا.

وأدان الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي "الهجوم الإرهابي" لروسيا على ست مناطق في البلاد، مضيفا أنه سوف يكون هناك إجراء انتقامي.

وأعلن مقتل شخصين في كييف، موضحا أنه ربما يكون هناك أشخاص محاصرين تحت الأنقاض.

ودعا كليتشكو المواطنين للسعي للجوء للمخابيء من أجل سلامتهم.

واضطر ممثل السياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل للسعي للحماية ، حسبما قال في منشور عبر منصة إكس.

وفي مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا، أشارت السلطات، إلى حدوث دمار للمباني ووقوع خسائر بشرية بسبب الهجمات الصاروخية الروسية.

وأعلن العمدة أولكسندر سينكيفتش عبر تطبيق تيلجرام، أن مصابا توفي متأثرا بجراحه في المستشفى.

وأشار كليتشكو، إلى حدوث انقطاع للكهرباء في العاصمة كييف، بعد تضرر خطي كهرباء جهد عالي بسبب تساقط حطام الصواريخ.

ونشر أفراد خدمات الطوارئ لإخماد حرائق، من بينها حريق في مجمع سكني مؤلف من 18 طابقا، وسيارات محترقة.