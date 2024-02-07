وفاة رئيس تشيلي السابق سيباستيان بينيرا في حادث تحطم مروحية

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لقي رئيس تشيلي السابق سيباستيان بينيرا حتفه في حادث تحطم طائرة مروحية، حسبما ذكرت وزيرة الداخلية كارولينا توها في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء.

وأعلن الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وأمر بجنازة رسمية.

وقع الحادث في بلدية لاجو رانكو في ريجيون دي لوس ريوس، حيث كانت الأمطار تسقط بغزارة، وفقا لصحيفة "لا تيرسيرا" التشيلية.

كان رئيس الدولة السابق /74 عاما/ يقود المروحية بنفسه. وفقد السيطرة بالقرب من شاطئ البحيرة التي تحمل الاسم نفسه، لاجو رانكو، وتحطمت في الماء.

ووفقا لوزارة الداخلية في تشيلي، كان هناك ثلاثة أشخاص آخرين على متن الطائرة بالإضافة إلى بينيرا، تمكنوا من الوصول إلى الشاطئ بمجهودهم بعد الحادث ونجوا من الموت. وانتشلت خدمات الطوارئ جثة الرئيس السابق من الماء.

وكان بينيرا المحافظ رئيسا للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية من 2010 إلى 2014 ومن 2018 إلى 2022. وخلفه في آذار/مارس 2022 السياسي اليساري جابرييل بوريتش.

وأعرب العديد من الرؤساء السابقين والحاليين من أمريكا اللاتينية عن تعازيهم، بمن فيهم رئيس الأرجنتين خافيير ميلي ورئيس أوروجواي لويس لاكالي بو.

وكتب الرئيس الكولومبي السابق خوان مانويل سانتوس على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا: "كان سيباستيان بينيرا صديقا شخصيا جيدا وحليفا عظيما لكولومبيا".

وقال الرئيس المكسيكي السابق فيليبي كالديرون: "فقدت تشيلي أحد أفضل رؤسائها".