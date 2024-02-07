صندوق البحر الأحمر يعلن عن فتح باب التقديم للمشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج

أعلن صندوق البحر الأحمر التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، عن فتح باب التقديم لدعم المشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج ضمن أولى جولاته لعام 2024.

ويمكن لصُنّاع الأفلام من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وإفريقيا تقديم طلباتهم حتى 21 فبراير الجاري.

وتهدف الجولة الأولى إلى دعم المشاريع التي أتمت مرحلة التصوير، عبر منح ماليّة تمكّنهم من الوصول إلى النسخة النهائية من العمل، ويشمل الدعم الأفلام الروائية الطويلة، الوثائقية، أو أفلام التحريك.

وقرر صندوق البحر الأحمر إلى تحديث ترتيب جولاته لعام 2024 على النحو التالي: الجولة الأولى لدعم المشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج، الجولة الثانية لدعم المشاريع في مرحلة الإنتاج، الجولة الثالثة لدعم المشاريع في مرحلة التطوير، الجولة الرابعة لدعم المشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج.

يذكر أن صندوق البحر الأحمر، قدم منذ انطلاقه في 2021؛ دعم لأكثر من 256 مشروعًا، تشمل الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية والمسلسلات وأفلام التحريك، وحازت الكثير من الأعمال المدعومة من قبل الصندوق جوائز عالمية عدة على مدار السنوات الماضية.