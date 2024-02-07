وفاة جندي إسرائيلي بفطريات خطيرة في قطاع غزة

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أعلن مشفى تل هشومير، وفاة جندي إسرائيلي في العشرينيات من العمر، أصيب في غزة قبل نحو شهر ونصف بفطريات خطيرة.

ويرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء الحرب إلى 564.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.