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أعداد جريدة الشروق
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وفاة جندي إسرائيلي بفطريات خطيرة في قطاع غزة

بيت لحم - معا
نشر في: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 10:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 10:11 ص

أعلن مشفى تل هشومير، وفاة جندي إسرائيلي في العشرينيات من العمر، أصيب في غزة قبل نحو شهر ونصف بفطريات خطيرة.

ويرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء الحرب إلى 564.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.


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