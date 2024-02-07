وكالة الطاقة الدولية تتوقع قيادة الهند لنمو الطلب على النفط في العالم حتى 2030

أشار تقرير وكالة الطاقة الدولية، إلى أن الهند اقتربت بصورة ما من ذروة طلبها على النفط، متوقعة أن تصبح الهند القوة القائدة لنمو الاستهلاكي العالمي للنفط حتى 2030 نتيجة التوسع في استهلاك الديزل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير المنظمة الممثلة لمصالح الدول المستهلكة للنفط ومقرها في العاصمة الفرنسية باريس القول إنها تتوقع نمو الطلب الهندي على النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية العقد الحالي، وهو ما يزيد بمقدار الثلث عن النمو المتوقع للطلب العالمي ككل والمقدر بحوالي 6.6 مليون برميل يوميا.

وبحسب تقرير الوكالة الصادر على هامش أسبوع الطاقة الهندي في مدينة جوا اليوم الأربعاء، فإن استهلاك الديزل الذي يستخدم في تشغيل المصانع ووسائل النقل والزراعة بشكل أساسي سيزيد بنحو 500 ألف برميل يوميا.

في المقابل سيتأثر نمو استهلاك المنتجات الأخرى مثل البنزين بالتوسع في استخدام السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة. كما سينمو الطلب على وقود الطائرات نظرا لانخفاض أساس المقارنة في السنوات الأخيرة ومنذ الضربة القاصمة التي وجهتها جائحة فيروس كورونا المستجد لصناعة النقل الجوي في العالم منذ أوائل 2020.

يذكر أن الهند حاليا هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتعزز توقعات وكالة الطاقة الدولية الأهمية المتزايدة للدولة الجنوب شرق آسيوية في مسيرة نمو الطلب العالمي على النفط رغم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة.

في الوقت نفسه يسجل اقتصاد الهند أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بسرعة وهو ما يعني زيادة استهلاكه من المواد الخام بدءا من النفط وحتى النحاس وخام الحديد. كما تتوسع الهند في إقامة مصافي تكرير النفط لتعزيز هذا القطاع في الوقت الذي يتراجع فيه في باقي مناطق العالم. وقال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أمام المنتدى أمس إن الحكومة ستخصص جزءا رئيسيا من مخصصات الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في ميزانية العام المقبل لقطاع الطاقة.