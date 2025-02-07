تنياهو يشيد بقرار ترامب ضد الجنائية الدولية: يحمي سيادة أمريكا وإسرائيل

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات تستهدف المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا إيّاه قرارا جريئا من شأنه أن يحمي سيادة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال نتنياهو، في تصريحات نشرها مكتبه على منصة "إكس"، إن أمر ترامب التنفيذي من شأنه أن يدافع عن الولايات المتحدة وإسرائيل ضد المحكمة الجنائية التي وصفها بأنها "فاسدة"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف: "المحكمة الجنائية الدولية شنّت حملة شرسة على إسرائيل في محاولة تمهيدية للتحرك ضد أميركا. والأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب يحمي سيادة البلدين وجنودهما".

وزعم نتنياهو، في بيان صحفي، أن "المحكمة الجنائية الدولية لا تملك أي سلطة قضائية أو أساس لشن حرب قانونية ضد إسرائيل"، حسب تعبيره.

وصادق ترامب، أمس الخميس، على فرض عقوبات اقتصادية ومنع السفر، تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.