يوسف أيمن: كولر وراء مغادرتي للأهلي سريعا

أكد يوسف أيمن، لاعب الدحيل القطري أن أزماته مع مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي هي من تسببت في عدم استكمال مسيرته مع الأحمر.

وكان يوسف أيمن قد انتقل إلى صفوف الأهلي على سبيل الإعارة في الصيف الماضي، إلا أنه شارك في مباراتين فقط، ليعود سريعًا إلى صفوف الدحيل في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال يوسف أيمن في تصريحات عبر قناة الكأس القطرية: "تجربتي مع النادي الأهلي كانت جيدة، وتعلمت فيها الكثير من الأمور، ولكن كانت هناك أمور خارجة عن يدي".

وأضاف المدافع القطري صاحب الأصول المصرية: "كنت أرى أن هناك أمور شخصية بيني وبين المدير الفني، ولا استطيع أن أتحكم فيها.. لقد كانت فترة صعبة، ولكنني عدت مجددًا للدحيل، وهو فريق كبير".

وعن الفوز على الوكرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري القطري الممتاز، قال يوسف أيمن: "واجهنا فريقًا قويًا، لكننا احترمناه كثيرًا، وفريقنا به انسجام كبير بين اللاعبين أيضًا، وجميع اللاعبين يعرفون بعضهم البعض، حتى الوافدون الجدد مثل حكيم زياش، فهو لاعب كبير وأضاف للفريق".