الخميس 7 مارس 2019 10:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في حملة «أبو شنب - اتنين كفاية» لتنظيم الأسرة التي أطلقتها وزارة التضامن؟
النتـائـج تصويت

اليابان تذبح 1300 خنزير بعد تسجيل الإصابة الـ11 بالأنفلونزا

طوكيو - د ب ا:
نشر فى : الخميس 7 مارس 2019 - 10:24 ص | آخر تحديث : الخميس 7 مارس 2019 - 10:25 ص

بدأت السلطات اليابانية، اليوم الخميس، ذبح 1300 خنزير، عقب تسجيل الإصابة الـ11 المؤكدة بفيروس أنفلونزا الخنازير منذ سبتمبر الماضي.

وبعد تأكيد تفشي الفيروس، بدأت سلطات الحكومة المحلية في مقاطعة جيفو بذبح الخنازير في مزرعة بمدينة ياماجاتا، على بعد 300 كيلومتر غرب طوكيو.

وأفادت حكومة مقاطعة جيفو بأنه ثبت إصابة 8 خنازير بالفيروس، بعدما ظهر الاعتلال على عدد منهم أمس الأربعاء.

ويذكر أنه تم رصد أول تفشي لفيروس أنفلونزا الخنازير في اليابان منذ 26 عاما في مزرعة بمقاطعة جيفو في سبتمبر الماضي، وتم رصد ثاني تفشي للفيروس في نوفمبر الماضي في مزرعة للماشية في نفس المقاطعة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك