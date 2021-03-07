واشنطن تؤكد أهمية انعقاد جلسة مجلس النواب الليبي

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، تأييدها ودعمها لدعوة المبعوث الخاص للأمم المتحدة يان كوبيش، لعقد جلسة مجلس النواب في سرت.

نقلت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، دعوة المبعوث الأممي إلى أهمية انعقاد جلسة مجلس النواب، والتي تعد الأولى منذ سنوات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعتبر هامة من أجل استعادة وحدة وشرعية المؤسسات والسلطات الليبية من أجل تحقيق وحدة البلاد وسيادتها.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قد دعا لانعقاد الجلسة، من أجل بحث ومناقشة منح الثقة لتشكيلة مجلس الوزراء الجديد، ومن المقرر عقد جلسة مجلس النواب في سرت.