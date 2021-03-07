مصر للطيران: تخفيض النفقات لا يعني الاستغناء عن أي من العمالة لدينا

قال رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن عملية إعادة هيكلة الشركة جاءت نتيجة دراسات كانت تقوم بها الشركة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه سيتم الهيكلة بما يضمن لجميع العاملين حقوقهم.



وأضاف زكريا، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الأحد، أن تخفيض النفقات لا يعني الاستغناء عن أي من العمالة، مؤكدًا أنه لا توجد نية للتخلص من أي عمالة في الشركات.



ولفت إلى تشكيل لجان قانونية ومالية ووزارية لتكون مسؤولة عن تقييم الأصول في كل شركة لإتمام عملية الدمج للأصول التابعة للشركات التسع التي تمتلكها الشركة القابضة للطيران.



وأوضح أن الشركة القابضة بعيدة عن الشركات الثلاث التي سيتم إنشاؤها، لكنها ستكون المحفظة المالية لجميعها، معقبًا: «هتكون اللي بيتحط فيها ويتصرف منها الفلوس».



وبدأت الشركة القابضة لمصر للطيران في الإجراءات التنفيذية لإجراء عمليات هيكلة الشركة، وذلك بعد موافقة الجمعيات العمومية لشركات مصر للطيران على خطة الهيكلة والتطوير الذي تقدم به الجهازالمركزي للتنظيم والإدارة.



وستندمج شركة مصر للطيران للخطوط الجوية مع شركات «الخدمات الجوية، الشحن الجوي، شركة الخطوط الداخلية والإقليمية أكسبريس وشركة السياحة الكرنك»، في شركة واحدة، فيما ستكون شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية الشركة الثانية، وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية الشركة الثالثة، بالإضافة إلى الشركة القابضة لمصر للطيران، والتي ستنضم إليها شركة مصر للطيران للخدمات الطبية ومصر للطيران للأسواق الحرة التي ستكون الشركة الرابعة.