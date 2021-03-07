 الرئيس النيجيري يؤكد أمان لقاح كورونا ويدعو المواطنين لتلقي الجرعات - بوابة الشروق
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الرئيس النيجيري يؤكد أمان لقاح كورونا ويدعو المواطنين لتلقي الجرعات

أ ش أ
نشر في: الأحد 7 مارس 2021 - 10:20 م | آخر تحديث: الأحد 7 مارس 2021 - 10:20 م

حث الرئيس النيجيرى محمد بخاري، جميع المواطنين على التطعيم ضد فيروس "كورونا" في أقرب وقت ممكن.

حصل الرئيس النيجيري على جرعته من اللقاح في مسعى لإقناع المترددين والمشككين في مأمونية اللقاح، كما أذيعت على التليفزيون الرسمي مقطتفات للرئيس بينما يتلقى جرعته، ثم عرض شهادة تطعيمه على الكاميرات.

وحصلت نيجيريا على شحنة لقاح كورونا، ضمن مبادرة "كوفاكس" التابعة لمنظمة الصحة العالمية والرامية لمساعدة الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض في الحرب على "كورونا" التي أضرت بالاقتصاديات وعطلت على نحو غير متوقع برامج التنمية الطموحة في البلدان النامية.

وقال الرئيس النيجيري: "بالأمس، تم تطعيم طاقمنا الطبي في الخطوط الأمامية ، والذي يتصدر قائمة الأولويات اليوم كدليل على القيادة والإيمان بسلامة وفعالية اللقاحات، تلقيت أول جرعة وأود أن أدعو جميع المواطنين، أن يفعلوا الشيء نفسه، حتى نتمكن من الحماية من الفيروس، أحث جميع حكومات الولايات، والزعماء التقليديين والدينيين، على أخذ زمام المبادرة في جهود التعبئة داخل بيئتهم ومجالات نفوذهم. يوفر اللقاح الأمل في دولة خالية من فيروس كورونا.. وبالمثل، أحث جميع النيجيريين المؤهلين على التقدم بأنفسهم والتطعيم وفقًا لترتيب الأولوية المحدد بالفعل ، في مختلف المراكز المعينة المعتمدة فقط".

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