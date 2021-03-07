حاكم أركنساس الأمريكية يدافع عن قرار تخفيف قيود كورونا

دافع أسا هاتشينسون حاكم ولاية أركنساس الأمريكية اليوم الأحد عن اتجاه بعض حكام الولايات، من الجمهوريين، بتخفيف القيود الخاصة بجائحة كورونا.

ورد هانشينسون، وهو من الحزب الجمهوري، في تصريحات اليوم، على انتقاد الرئيس الأمريكي جو بايدن لهؤلاء الحكام في ولايات مثل تكساس وميسيسيبي، بأن لهم تفكيرا بدائيا حين يتخذون مثل تلك القرارات التي شملت جعل ارتداء الكمامة اختياريا وليس إجباريا وزيادة فتح أبواب المصالح والأعمال بنسب إشغال كبيرة.

وكان حاكم ولاية أركنساس قد رفع يوم الجمعة الماضي معظم تلك القيود التي فرضت على المصالح والأعمال في أعقاب انتشار الإصابات بفيروس كورونا وقال إنه سوف ينهي فرض ارتداء الكمامة إجباريا اعتبارا من الشهر المقبل إذا ما انخفضت أعداد من يدخلون المستشفيات من الإصابات وتراجعت نسب إيجابية الاختبارات.

وقال هاتشينسون إنه لا يرى في ذلك تفكيرا بدائيا، بل هو طبيعي في التعامل بحساسية مع المواطنين الأمريكيين العاشقين للحرية، مشيرا إلى أن أصحاب الأعمال عانوا كثيرا من القيود وينبغي التعامل مع هذا الوضع بالتقييم المناسب لافتا إلى أنه تم إعطاء الأولوية في التطعيم للمدرسين بعد عودة الكثير من الطلاب للفصول الدراسية.