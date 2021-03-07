 بالفيديو.. مدحت صالح يطرح «وردي» عبر يوتيوب ضمن ألبومه الجديد «يتقال» - بوابة الشروق
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بالفيديو.. مدحت صالح يطرح «وردي» عبر يوتيوب ضمن ألبومه الجديد «يتقال»

مدحت صالح
مدحت صالح
سامي ميشيل
نشر في: الأحد 7 مارس 2021 - 10:09 م | آخر تحديث: الأحد 7 مارس 2021 - 10:09 م
طرح الفنان مدحت صالح اليوم أغنيته الجديدة "وردي" ضمن ألبومه الجديد "يتقال"، على موقع "اليوتيوب"، كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد شفيق.

وطرح "صالح" في شهر فبراير الماضي، أغنية "جمالها حصري" كلمات مؤمن راجح، وألحان وليد نور. وأغنية "نورتي قلبي" كلمات عمرو المصري، وألحان نديم جمال، ضمن نفس الألبوم.

ويستعد مدحت صالح لطرح العديد من أغاني ألبومه الجديد خلال الفترة القادمة.

يذكر أن أخر ألبومات الفنان مدحت صالح كان "بنت القلب" عام 2019، وكانت أبرز أغانيه "تعرفي، وعليك إحساس، وتعرفي تسكتي".


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