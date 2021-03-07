السيناتور جو مانشين: منفتح على بعض إصلاحات إجراء التعطيل البرلماني لدى تمرير التشريعات

فتح السيناتور الأمريكي جو مانشين الباب اليوم الأحد، لإدخال إصلاحات على الإجراء البرلمانى الخاص بالعرقلة و التعطيل البرلمانى عند تمرير التشريعات، والذى يتطلب 60 صوتًا لتمرير معظم مشروعات القوانين في مجلس الشيوخ، ربما من خلال جعل تفعيل أو اللجوء إلى هذه المناورة البرلمانية عملية صعبة.

وقد يعني هذا مطالبة أعضاء المعارضة بالتحدث فعليًا داخل المجلس طوال فترة التعطيل.

ومع ذلك، كرر السيناتور الديموقراطي من ولاية ويست فرجينيا معارضته لإلغاء هذا الإجراء البرلمانى المناورة، كما حث بعض زملائه.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مانشين قوله في برنامج "فوكس نيوز صنداي": "التعطيل يجب أن يكون مؤلما"، وهي واحدة من أربع مقابلات أجراها بعد يوم واحد من التصويت لصالح حزمة التحفيز الاقتصادي التي قدمها الرئيس جو بايدن بقيمة 9ر1 تريليون دولار.

وقال مانشين عن اللجوء إلى إجراء التعطيل والمماطلة لإبطاء التشريع "يجب أن يكون الأمر صعبا.. لقد جعلناه أكثر سهولة على مر السنين.. ربما يجب أن يكون الأمر أكثر صعوبة، ربما عليك أن تقف هناك. هناك أشياء يمكننا التحدث بشأنها".

واقترح مانشين أن جعل استخدام إجراء التعطيل والمماطلة أكثر صعوبة من شأنه أن يشجع الديمقراطيين والجمهوريين على العمل معًا بصورة أكبر.