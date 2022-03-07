بلينكن: نقف مع أوكرانيا وتعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن روسيا تشن حربًا غير مشروعة على أوكرانيا.



وأضاف في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى ليتوانيا، اليوم الاثنين، أن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا تمثّل تهديدًا مباشرًا للنظام العالمي.



وأكّد أن بلاده تقف مع أوكرانيا وتعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها، وتقديم المساعدات الإنسانية للأوكرانيين، ورفع الصوت من أجل دفع الكرملين لوقف الحرب.



وذكر أن الولايات المتحدة نشرت سبعة آلاف جندي إضافي لتعزيز قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" على الأرض، موضحا أن 400 مقاتل سيصلون ليتوانيا خلال أيام.



وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.



وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات، اليوم الاثنين.