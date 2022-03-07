سقوط تشكيل عصابى بعد خطفه هاتف محمول من سيدة على الدائري

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، في القبض على تشكيل عصابي، بعد خطفهم هاتف سيدة أعلى الطريق الدائري في مصر القديمة.



تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، حال استقلاله دراجة نارية، عقب اشتراكه مع آخر في خطف هاتف محمول من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي حال توقفها بالطريق الدائرى بدائرة القسم.



وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وبإجراء التحريات بأماكن تردد الأخير تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم من ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف"، باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزة المتهم الأول، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على الهاتف المحمول، واتهمتهما بالسرقة، َوتم اتخاذ الإجراءات القانونية.