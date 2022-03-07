شركة قطر للطاقة تطلق استراتيجيتها المحدّثة للاستدامة

أطلقت شركة قطر للطاقة اليوم الإثنين، استراتيجيتها المحدّثة للاستدامة التي تعيد التأكيد على التزامها، كمنتج رئيسي للطاقة، بالإنتاج المسؤول للطاقة النظيفة ذات أسعار معقولة لتسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون.

وأشار بيان للشركة أصدرته اليوم، وتلقت كالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أنه بناءً على إنجازات "استراتيجية الاستدامة لعام 2019"، ستواصل قطر للطاقة التركيز على ثلاثة مجالات ذات أولوية لتحقيق رؤيتها وهي تغير المناخ والعمل البيئي، والعمليات المسؤولة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية".

وأضافت قطر للطاقة في بيانها: "أنه قد تمت مراجعة عدد من الأهداف بهدف رفع الطموحات التي تتماشى مع استراتيجية الاستدامة، ومع الزخم العالمي المتزايد للعمل المناخي".

ويحدد التقرير المحدّث مبادرات رائدة متعددة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ،مثل تقنية احتجاز الكربون وتخزينه (سي سي إس) لالتقاط أكثر من 11 مليون طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون في دولة قطر بحلول عام 2035.

وستسمح المبادرات التي تم وضعها بخفض المزيد من كميات الكربون في منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر وبنسبة 35٪، وفي منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 25٪ على الأقل (مقارنة بالأهداف السابقة المحددة بنسبة 25% و15% على التوالي، وهو ما يعزز التزام قطر بتزويد غاز طبيعي أنظف بمسؤولية وعلى نطاق واسع لتسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون.

وأوضح البيان أن قطر للطاقة ستواصل متابعة جهودها لتحقيق أهداف توليد أكثر من 5 جيحاوات من الطاقة الشمسية، ووقف الحرق الروتيني للغاز والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول سلسلة صناعة الغاز.

وفي معرض تعليقه على اطلاق التقرير، قال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، "يوجد لدينا في قطر للطاقة دور مهم في التخفيف من آثار تغير المناخ".

وأضاف الكعبي: "سيتم تحقيق ذلك من خلال من خلال تنفيذ استراتيجيتنا للاستدامة وتطبيق تدابير فعّالة للحد من الانبعاثات، وإنتاج غاز طبيعي مسال أنظف باستخدام أحدث التقنيات المثبتة للحد من الانبعاثات، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، والتعويض عن الانبعاثات المتبقية عند الضرورة ومن خلال التقاط الكربون وتخزينه والحلول المبنية على الطبيعة".

وتابع الكعبي قائلا: "وبصفتنا أكبر دولة منتجة للغاز في منطقة غنية بمصادر الطاقة الشمسية، توضح استراتيجيتنا الجهود التي نبذلها مع شركائنا العالميين في استكشاف مجموعة متنوعة من الفرص ومن نماذج مشاريع الهيدروجين في قطر وحول العالم للوصول إلى حلول واعدة يمكن تسخيرها وتوسيعها."