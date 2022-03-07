المستشار الألماني: ندعو روسيا لوقف هجومها الذي يسفر عن معاناة إنسانية مأساوية فورا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه ناقش مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أولوية حماية المدنيين في أوكرانيا.

ودعا المستشار الألماني روسيا لوقف فوري لهجومها الذي ينتهك القانون الدولي ويسفر عن معاناة إنسانية مأساوية، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، محادثات مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بروسيا وأوكرانيا، وذلك بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

وتقترب الحرب الروسية من إتمام أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء اليوم الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس.

وجرت المفاوضات في منطقة بيلافيجسكايا بوشا، التي استضافت الجولة الثانية من العملية التفاوضية يوم 3 مارس، واستمرت نحو 3 ساعات.

من جانبه قال الوفد الأوكراني المفاوض، إن الجولة الثالثة من المفاوضات مع روسيا لم تسفر عن نتائج من الممكن لها أن تحسن الوضع، لافتًا إلى أن هناك تقدمًا طفيفًا في المفاوضات مع الروس بشأن الممرات الآمنة.