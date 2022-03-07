الصين تحث العالم على عدم سكب وقود على النار في حرب أوكرانيا

حث وزير الخارجية الصيني الأطراف على عدم إضافة "وقود إلى النار" في الحرب الدائرة في أوكرانيا، وتعهد بأداء دور في تعزيز المحادثات ومنع المزيد من التصعيد للصراع .



ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، وضع وزير الخارجية الصيني وانج يي الخطوط العريضة لخطة لتخفيف الأزمة الإنسانية، مع دخول الحرب الروسية في أوكرانيا أسبوعها الثاني.



وفي كلمة له في مؤتمره الصحفي السنوي على هامش مؤتمر الشعب الوطني في بكين، قال وانج إن الصين سوف تقدم قريبا مساعدة إنسانية لأوكرانيا.



وقال وانج: "الصين مستعدة لمواصلة أداء دور بناء لتسهيل الحوار من أجل السلام والعمل جنبا إلى جنب مع الاتصالات الدولية عند الحاجة للقيام بالوساطة اللازمة".



جاء ذلك في رد وانج على سؤال حول سبب عدم اعتراف الصين بعد بأن تصرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى مستوى الغزو وما إذا كان رفض الصين إدانة موسكو يمكن أن يضر بسمعتها العالمية.