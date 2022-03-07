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بولندا تسجل 7698 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بكورونا

وارسو - د ب أ
نشر في: الإثنين 7 مارس 2022 - 9:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 مارس 2022 - 9:21 ص

سجلت بولندا 7698 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 10 حالات وفاة جديدة جراء الوباء، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 5 ملايين و741 ألفا و739 حالة، والوفيات إلى 112 ألفا و545 .

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 53 مليونا و504 آلاف و33 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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