تقدم سامى سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزير التموين علي المصيلحى، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات والخضراوات والفواكه خلال الأيام الماضية بشكل مبالغ فيه.

وأكد سوس، فى طلب الإحاطة، أنه خلال الأيام الماضية شهدت الأسواق موجة غلاء كبيرة، مما تسببت فى زيادة الأعباء على المواطنين، مطالبا الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع، ومواجهة الزيادة غير المستحقة فى الأسعار، وعدم احتكار بعض السلع.

وشدد على ضرورة إحكام السيطرة على الأسواق فى أسرع وقت وضبط الأسعار حتى لا يتفاقم الوضع بشكل أكبر، مطالبا وزارة التموين بتوفير جميع السلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، وطرح كميات إضافية من السلع والمنتجات الغذائية بزيادة عن المعدلات الطبيعية فى الأوقات العادية والتأكد من توافر كل السلع طوال الوقت.

ودعا النائب، الحكومة، إلى اتخاذ الإجراءات السريعة مع أى نقص محتمل فى مخزون أى سلعة أساسية حتى لا يكون هناك زيادة فى الأسعار، بجانب التعامل بحسم مع أى مخالفات من قبل التجار.