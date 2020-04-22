التعليم: 5 آلاف جنيه زيادة برسوم تراخيص المدارس الخاصة الدولية

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بزيادة رسوم تراخيص المدارس الخاصة، التي تسدد لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، لتصبح 30 ألف جنيه عن كل ترخيص بعدما كانت 25 ألف جنيه، على أن يسدد ذات الرسم عن تجديد الترخيص.

أما رسم التوسع في الترخيص فينص القرار على استمرار قيمته كما هي بواقع 25 ألف جنيه.

وينص القرار الجديد الذي حمل رقم 7 لسنة 2022، على أن يستبدل بنص الفقرة (خ) من البند رقم (3) مـن المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (٤٢٢) الصادر بتاريخ ۲۰۱٤/٩/١٣ - بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعية خاصة (دولية) - وتعديلاته - النص التالي : -

يسدد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، تنفيذاً لنص الفقرة (4) من المادة الثالثة من القانون رقم ٢١٣ لسنة ۲۰۲۰ بشأن إنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشديد المشروعات التعليمية المبالغ الأمة: -

- رسم مقداره (ثلاثون ألف جنيه) عن كل ترخيص بإنشاء مدرسة تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، وذات الرسم عن تجديد الترخيص الصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- رسم مقداره (خمسة وعشرون ألف جنيه) عن كل توسع فـي الترخيص، أو إضافة فصول جديدة، أو تغيير نوعية المناهج، أو تجديد معادلة المناهج لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

يذكر أن النص السابق للمادة المعدلة كان ينص على توريد مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف جنيه بشيك مقبول الدفع لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية عـن كل طلب ترخيص جـديد أو التوسـع أو تغيير نوعية المناهج أو تجديد معادلة المناهج ، وتوريد مبلغ وقدره ألف جنيه بشيك مقبول الدفع لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.