العربية: روسيا دمرت الجسور التي تربط كييف بمحيطها

قالت قناة "العربية"، اليوم الاثنين، إن روسيا دمرت الجسور التي تربط العاصمة الأوكرانية كييف بمحيطها.



يأتي هذا فيما يقترب الغزو الروسي على أوكرانيا من أسبوعه الثاني، دون أن تدخل العاصمة كييف، بينما تقول التقارير الميدانية إنها تصطف بقافلة عسكرية ضخوم على تخون العاصمة.



ولا يعرف إن كانت هناك عراقيل حقيقةً تقف أمام تقدم القوات الروسية كما تقول أوكرانيا دائمًا، أم أن روسيا تتعمد أن يكون التقدم تجاه العاصمة كييف بوتيرة بطيئة.



وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.



وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات الاثنين.