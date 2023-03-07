هندسة المنوفية تفوز بالمركز الأول في مسابقة صغار القادة بمجال ترشيد الطاقة

أعلن الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، فوز فريق طلابي من كلية الهندسة بشبين الكوم في مسابقة صغار القادة "Young Leaders Marathon" في مجال ترشيد الطاقة، وهي مسابقة نفذها مركز جون جرهارت للعطاء المجتمعي والمشاركة المجتمعية والمسئولية المجتمعية للشركات، بالجامعة الأمريكية في القاهرة بتمويل من شركة أمريكانا.



وأضاف رئيس الجامعة، أن المسابقة استهدفت اختيار 48 شابا لتكوين 16 فريقا من طلبة الكليات المختلفة من جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وتقديم عدة ورش عمل لهم، وذلك من أجل تمكينهم من تصميم وتنفيذ مبادرات تقدم حلول لـ3 تحديات أساسية تواجه شركة أمريكانا في مجالات ثلاثة، وهي: سلاسل الإمداد وتوفير الموارد وخاصة الطاقة، تحسين إجراءات قسم الموارد البشرية، وتحديات القسم المالي.



ووصل إلى النهائيات 38 طالبا ممثلين في 13 فريقا وتم اختيار أفضل 3 مبادرات في كل مجال وحصلوا على جائزة مالية تشجيعية، وكان الفريق الفائز في مجال ترشيد الطاقة فريق من كلية الهندسة جامعة المنوفية ويضم الطلاب: محمد محمد حمدي جازية طالب بالفرقة الرابعة قسم الهندسة الميكانيكية، محمد السيد إبراهيم عنب، محمد إبراهيم السيد عوض الطالبان بالفرقة الرابعة قسم هندسة القوى الكهربائية، والذين عملوا على تقليل التلوث البيئي وتعزيز الصناعة عن طريق إيجاد حلول مبتكرة لتوفير الطاقة والتي تنعكس بدورها على توفير تكاليف التصنيع وذلك لجعل المنتجات المصرية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.



وتم تقديم حلول للجامعة الأمريكية ولشركة أمريكانا، لتوفير الكهرباء والغاز الطبيعي وإنتاج أوكسجين وتقليل التلوث وذلك من خلال عملهم في إحدى مصانع شركة أمريكانا وهو مصنع "Americana Snacks" بمدينة السادات.



وأقيمت احتفالية كبرى بالجامعة الأمريكية لتكريم الفائزين، وشارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بالحضور، وقدم التهنئة للطلاب، متمنيا لهم مزيدا من النجاحات والإنجازات وتمثيل الكلية العريقة في مختلف المنافسات وتحقيق أفضل المراكز التي يستحقونها عن جدارة، مؤكدا أنه سيتم تكريمهم في الجامعة على هذا الإنجاز.