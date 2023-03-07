الخارجية السورية: العدوان على مطار حلب يعكس همجية الكيان الإسرائيلي

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الثلاثاء، أن "العدوان على مطار حلب الدولي يعكس من جديد أبشع صور الهمجية واللاإنسانية للكيان الإسرائيلي".

وقالت الخارجية، في بيان أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، إن "العدوان الإجرامي الذي ارتكبه الكيان الإسرائيلي فجر اليوم واستهدف خلاله مطار حلب الدولي ما تسبب في خروجه عن الخدمة، يعد جريمة مزدوجة كونه من جهة استهدف مطاراً مدنياً، ومن جهة أخرى استهدف إحدى القنوات الأساسية لوصول المساعدات الإنسانية من داخل وخارج سوريا إلى ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب المنطقة بتاريخ السادس من فبراير الماضي".

وأضافت: "إن هذا العدوان يعكس من جديد أبشع صور الهمجية واللاإنسانية للكيان الإسرائيلي، وممارسته لأشد وأفظع الانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي".

وأشارت إلى أن "سوريا تحذر الكيان الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم، وتدعو المجتمع الدولي لإدانتها والعمل على وضع حد لها، خاصّة وأنها تنذر بالمزيد من التهديدات والأخطار للأمن والسلم في المنطقة والعالم".

وأعلنت وزارة النقل السورية تحويل هبوط طائرات المساعدات الإغاثية الإنسانية لمتضرري الزلزال والتي كانت مبرمجة رحلاتها عبر مطار حلب الدولي إلى مطاري دمشق واللاذقية.

ونقلت وكالة "سانا" عن مدير الطيران المدني السوري باسم منصور قوله إن "هذا الإجراء جاء بعد العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي فجر اليوم، وأدى لخروجه من الخدمة".

ودعا منصور المسافرين لترتيب أمور سفرهم ونقلهم ومواعيد رحلاتهم مع شركات الطيران ومكاتبها المعنية، مشيرا إلى أن الكوادر الفنية بالمؤسسة باشرت عمليات الكشف عن الأضرار وإزالة آثارها، تمهيداً لإصلاحها بالتعاون مع الشركات الوطنية المعنية.