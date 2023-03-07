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اليابان تدمر صاروخ فضاء ذاتيا بعد وقت قصير من إطلاقه

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 7:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 7:58 ص

 أفادت تقرير إعلامي ياباني بأن صاروخ فضاء أطلقته وكالة الفضاء اليابانية فشل بعد وقت قصير من إطلاقه اليوم الثلاثاء.

وأرسلت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أمرا بالتدمير الذاتي للصاروخ الجديد في البلاد من طراز /إتش 3/ بعد اكتشاف مشكلة بعد إطلاقه من مركز تانيجاشيما للفضاء في جزيرة تانيجاشيما في جنوب غربي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء كيودو.

وقالت كيودو إن طوكيو تأمل في أن يمنح الصاروخ الجديد البلاد موطئ قدم في الأعمال التجارية المتزايدة لإطلاق الأقمار الاصطناعية التنافسية.

وتم إجهاض عملية إطلاق مدرجة سابقا في 17 فبراير قبل لحظات من الإقلاع بسبب خلل في المعدات الكهربائية.

وكان من المقرر أصلا إطلاق الصاروخ في عام 2021، لكن تأخر إطلاقه بسبب مشكلات تتعلق بمحرك مطور حديثا.

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