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قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار بشكل مباشر على سيارة إسعاف في جنين أثناء اقتحامها للمخيم.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الاقتحام أسفر عن ارتقاء شهيد وخمس إصابات جراء عدوان الاحتلال على جنين، علما بأن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن ارتقاء أربعة شهداء.

في سياق متصل، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن قوات الجيش استخدمت مروحية للإجلاء من جنين.

وفيما ذكرت أنه لا تأكيد نهائيا بشأن تصفية منفذ عملية حوارة، فقد أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي باعتقال 3 شبان فلسطينيين مطلوبين بعد محاصرة منزل في نابلس.

وجدَّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحامها لمدينة جنين وتحديدا الأطراف الشمالية للمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت كتائب القسام - كتيبة جنين بأن مقاتليها تمكنوا من استهداف القوات الإسرائيلية التي اقتحمت محيط المخيم برشقات مكثفة من الرصاص و كذلك استخدام العبوات المتفجرة بين الحين والآخر.

بدورها، قالت كتيبة جنين في سرايا القدس، إنها استهدفت قوات الاحتلال في "محيط المخيم"، بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

قوات الاحتلال تستهدف سيارات الإسعاف في مخيم جنين. pic.twitter.com/D8nJzjWW2o — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 7, 2023