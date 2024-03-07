لحظة إنقاذ طاقم سفينة بعد استهدافها بطائرة مسيرة في خليج عدن

أعلنت البحرية الهندية، اليوم الخميس، أنها أنقذت 21 فردا من طاقم السفينة «ترو كونفيدنس»، التي تم استهدافها قبالة سواحل اليمن.



ونشرت البحرية الهندية، مقطع فيديو لعملية الإنقاذ، التي نفذته باستخدام طائرات هليكوبتر.



وقالت البحرية الهندية عبر منصة «إكس»، إنه تم الإبلاغ عن اشتعال النيران في ناقلة البضائع التي تحمل علم بربادوس بعد هجوم بطائرة مسيرة أمس الأربعاء، على بعد نحو 54 ميلا بحريا جنوب غربي عدن، وفق وكالة سبوتنيك.



وأضافت: «أدى الهجوم إلى إصابات خطيرة في الطاقم وأجبره على ترك السفينة».



وأوضحت أن قواتها وصلت إلى الموقع وأنقذت 21 من أفراد الطاقم، بما في ذلك مواطن هندي، باستخدام طائرات هليكوبتر وقوارب، كما قدمت المساعدة الطبية للمصابين.



وتم بعد ذلك إجلاء طاقم السفينة إلى جيبوتي، وفق البيان.





#IndianNavy's swift response to Maritime Incident in #GulfofAden.



Barbados Flagged Bulk Carrier MV #TrueConfidence reported on fire after a drone/missile hit on #06Mar, approx 54 nm South West of Aden, resulting in critical injuries to crew, forcing them to abandon ship.… pic.twitter.com/FZQRBeGcKp — SpokespersonNavy (@indiannavy) March 7, 2024



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي، استهداف 61 سفينة في البحرين الأحمر والعربي، منذ نوفمبر الماضي.



وتنفذ جماعة الحوثي، هجمات في البحر الأحمر، تقول إنها تأتي تضامنًا مع غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي.



وصرح عبدالملك الحوثي، في كلمة بثتها قناة «المسيرة» الفضائية التابعة للحوثيين: «منذ بدء طوفان الأقصى، استهدفنا 61 سفينة في عمليات معقدة ومحيّرة للأعداء، لأن هذه السفن تتحرك في أوساط البحر وبعيدة عن السواحل اليمنية».



وأضاف: «نفذنا خلال هذا الأسبوع وحده 8 عمليات، استهدفت 7 سفن، بـ19 صاروخا وطائرة مسيّرة».