وصول جهاز التشخيص عن بُعد للكشف عن الأمراض إلى مركز أبوتشت بقنا

وجه الدكتور محمد يحي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الخميس، الدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالمحافظة، بمتابعة وصول وتركيب جهاز التشخيص عن بُعد بمركز طب الأسرة بقرية كوم يعقوب، بمركز أبوتشت شمال المحافظة، والبدء في وضع خطة لتشغيله لتقديم خدماته المتنوعة للمواطنين بالقرية، والقرى المجاورة.

وأكد "بدران"، في بيان له اليوم، أن جهاز التشخيص عن بُعد يُعد نقلة نوعية في طريق تقديم الخدمات الطبية الحديثة، والتي يأتي من بينها "منظار الرمد، منظار الأنف والأذن، ومنظار الجلدية"، مشيرًا إلى أن الجهاز يُمكن الفرق الطبية بكل الجامعات المصرية من التواصل، حتى يتم عرض الحالات الطبية ومناقشة الآراء المختلفة في معالجة تلك الحالات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في قنا، أن مديرة إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالمحافظة، تابعت تركيب الجهاز ووضع خطة تشغيلية بفريق طبي متكامل متدرب على استخدامه لسرعة البدء في تشغيله.

من جانبه أوضح الدكتور علي نورالدين مدير الإدارة الصحية بأبوتشت، أن الجهاز يُعد نقلة فريدة في تقديم الخدمة الطبية بالقري والنجوع، لا سيما أنها ستوفر على المواطنين مشقة الانتقال والسفر إلى محافظة أخرى لتلقى العلاج أو لتشخيص حالتهم.