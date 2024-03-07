سهرة تجمع مجلس إدارة الأهلي والزمالك في السعودية قبل نهائي الكأس

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اجتمع مجلس إدارتي الأهلي والزمالك معًا في المملكة العربية السعودية قبل أيام من المواجهة النارية المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية في الرياض بنهائي كأس مصر لموسم 2022-2023.

ملعب الأول بارك بالسعودية يستضيف المواجهة التاريخية يوم الجمعة المقبلة والمقرر انطلاقها في تمام الساعة السابعة والنصف.

انتشرت على منصات السوشيال ميديا صورة لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب وخالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الجارحي من مجلس إدارة النادي الأهلي في سهرة جميلة قبل نهائي كأس مصر.

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.