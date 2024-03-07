المؤبد لمتهمين بتدوير النفايات الطبية الخطرة في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار شريف محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، حكمها في القضية رقم 8160 جنايات مركز الزقازيق لسنة 2022، بمعاقبة المتهمين بحيازة نفايات طبية خطرة داخل مخزن لتدوير القمامة بقرية بردين بمركز الزقازيق، بالمؤبد للمتهم الأول والعزل من الوظيفة، والمتهمين الثاني والثالثة والرابع والخامس بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وبراءة المتهمين السادس والسابع، ومعاقبة المتهمين الثامن والتاسع غيابيا بالسجن المؤبد.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بحيازة كميات كبيرة من النفايات الطبية الخطرة بمخزن لتدوير القمامة بقرية بردين بمركز الزقازيق.

وكان الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ترأس حملة موسعة للمرور على مكان مخصص لتجميع النفايات الطبية الخطرة بقرية بردين بمركز الزقازيق، وذلك مع الجهات المعنية، حيث أسفرت جهود الحملة عن ضبط كميات هائلة من النفايات الطبية الخطرة داخل مخزن كبير لتدوير القمامة بقرية بردين.

وتمكن أكثر من 20 عاملًا بعد مداهمة المكان، من الفرار، فيما تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، وتم استدعاء أفراد الشرطة، وإجراء الحصر المبدئي للنفايات الطبية الخطرة المضبوطة.

وتبين من أعمال لجنة الفرز للمضبوطات، المشكلة بقرار من النيابة العامة، أن المضبوطات تنوعت ما بين "أكياس دم، وأكياس بلازما، وفلاتر للكلى، وسرنجات، ومحاليل مستعملة، وجاونات طبية، وجاونات خاصة بالعمليات، وجار لتجميع سوائل الجسم، وقطن وشاش، ودرانق ملوثة بالدم، وأدوية ومستلزمات وزجاجات طبية مستعملة، ونفايات خاصة بأقسام العزل ومرضى فيروس كورونا".

فيما تبين وجود آثار حريق في جزء كبير من النفايات الطبية والصلبة التي تم ضبطها، والتي تقدر بأكثر من 150 طن نفايات طبية خطرة، بجانب 100 طن نفايات صلبة على النحو المبين في التحقيق.