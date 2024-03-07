 بعد مقتل جندي وإصابة 13 آخرين.. الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة جديدة لقتلاه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد مقتل جندي وإصابة 13 آخرين.. الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة جديدة لقتلاه


نشر في: الخميس 7 مارس 2024 - 3:04 ص | آخر تحديث: الخميس 7 مارس 2024 - 3:04 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقتل جندي في صفوفه في معارك غزة، كاشفا عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ 7 أكتوبر (إطلاق حركة "حماس" لعملية طوفان الأقصى) وخلال توغله البري في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الجندي المقتول هو الرقيب ديفيد ساسون (21 عاما)، وهو مقاتل في وحدة الكلاب المدربة بلواء الجبل، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.

وتمت الإشارة إلى أنه في ذات المعركة، أصيب 13 جنديا  منهم 6 بجروح خطيرة.

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي مساء اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 587 عسكريا في صفوفه منذ السابع من أكتوبر بين ضباط وجنود.

تتواصل الحرب في غزة ليومها الـ152 مخلّفة أكثر من 30 ألف قتيل، في الوقت الذي تشهد فيه الحدود الإسرائيلية اللبنانية احتداما في المواجهات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، فيما تخوض عدة فصائل فلسطينية اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي على عدة محاور بقطاع غزة. 

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