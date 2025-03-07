حاكم ولاية مينسوتا يلوم ترامب على الفوضى المدمرة في واشنطن

ألقى حاكم ولاية مينيسوتا تيم والتز باللوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ”حالة عدم اليقين والفوضى المدمرة“ في واشنطن في الوقت الذي قدمت فيه إدارته توقعات محدثة للميزانية يوم الخميس.

وقال والتز للصحفيين: ”هناك عاصفة على المستوى الاتحادي، وهذه العاصفة هي دونالد ترامب.“

وتحدث والتز، الذي ترشح نائبا لكامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بعد أن قالت مفوضة الميزانية وفريقها إن توقعاتهم لم تتضمن آثار التخفيضات المحتملة في التمويل الاتحادي لأن الوضع في واشنطن غير مؤكد للغاية.

وتابع ”هذه فوضى. هذا هراء“. ”هذه ليست الطريقة التي تدير بها أي عمل، ناهيك عن الحكومة الاتحادية. وتأثير ذلك على الولايات هائل".

وإذا حدثت التخفيضات المهدد بها، قالت مفوضة الإدارة والميزانية إيرين كامبل إن ذلك قد يحدث ”فجوة كبيرة“ في ميزانية الولاية.

