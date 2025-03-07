وزير الخارجية الصيني ينتقد الرسوم الجمركية الأمريكية

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي إن بكين سترد على "الرسوم الجمركية التعسفية" التي فرضتها الولايات المتحدة واتهم واشنطن "بمواجهة الخير بالشر".

وكان وانج يي يتحدث في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة على هامش الدورة البرلمانية السنوية للبلاد.

وتابع وانج إن جهود الصين لمساعدة الولايات المتحدة على احتواء أزمة الفنتانيل قد قوبلت برسوم جمركية عقابية، مما يوتر العلاقات بين البلدين.

وقال وانج: "لا ينبغي لأي بلد أن يتخيل أن بإمكانه قمع الصين والحفاظ على علاقة جيدة معها في نفس الوقت، إن مثل هذه الأفعال ذات الوجهين ليست جيدة لاستقرار العلاقات الثنائية أو لبناء الثقة المتبادلة".

وقد عاودت الدولتان الانخراط في فرض الرسوم الجمركية الانتقامية المتبادلة منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منصبه في يناير/كانون الثاني. وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية ثابتة بنسبة 20% على جميع الواردات الصينية، بينما ردت بكين برسوم إضافية بنسبة 15% على الواردات الأمريكية بما في ذلك الدجاج ولحم الخنزير وفول الصويا ولحم البقر، ووسعت الضوابط المفروضة على التعامل مع الشركات الأمريكية الرئيسية.

وفيما يتعلق بسياسة إدارة ترامب المتمثلة في وضع حماية مصالح الولايات المتحدة فوق التعاون الدولي، قال وانج إن مثل هذا النهج، إذا اعتمدته كل دولة في العالم، سيؤدي إلى "شريعة الغاب".

وأضاف وانج: "ستحترق الدول الصغيرة والضعيفة أولا، وسيتعرض النظام الدولي والقواعد الدولية لصدمة شديدة، يجب على الدول الكبرى أن تفي بالتزاماتها الدولية... وألا تسعى إلى الاستفادة من الضعفاء والاستقواء عليهم".

