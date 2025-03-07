الطيران الحربي الإسرائيلي يشنّ غارات على مناطق عدّة في جنوب لبنان

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات مساء اليوم الجمعة، استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية مساء اليوم تلة زغربن في جبل الريحان في جنوب لبنان، والمنطقة الواقعة بين بلدتي ياطر وزبقين الجنوبيتين، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت منطقة الحمدانية الواقعة بين بلدتي كفروة وعزة في جنوب لبنان، بحسب الوكالة.

يذكر أنه كان تمّ الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، على أن تنسحب إسرائيل بعد ستين يوماً من الأراضي اللبنانية