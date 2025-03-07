مصري محرر من السودان: كنا فاقدين الأمل في العودة لولا تدخل الرئيس السيسي

وجه أحمد عزيز، أحد المصريين الذين تم تحريرهم من قبل ميليشيا الدعم السريع في السودان، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهات الأمنية على تدخلهم لتحريرهم وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»: «أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهات المعنية على تدخلهم وإعادتنا إلى مصر، وكلي امتنان للرئيس السيسي، كنا نعيش أيامًا صعبة جدًا».

وأضاف أن ميليشيا الدعم السريع خطفتهم واحتجزتهم في مكان لفترة طويلة دون أن يعلم أحد عنهم شيئا، متابعا: «كنا لا نأكل ولا نشرب إلا القدر الذي يُبقينا على قيد الحياة، وكنا فاقدين للأمل، ونقول إن الحياة وقفت ولن نعود إلى مصر؛ لولا تدخل الرئيس السيسي والجهات المختصة».

وأكد أنهم كانوا يحتفظون بأمل ولو بسيط في العودة إلى وطنهم، مشيدًا بدور «رجال مصر» في حماية المصريين بالداخل والخارج، قائلا: «كان عندنا أمل ولو بسيط أننا نرجع، ورجال مصر ربنا يحفظهم تقدر ترجع حق أي مصري، كنا فاقدين الأمل ونقول مش هنرجع ثاني؛ لكن عندنا ناس في مصر تقدر تحمي مصر من كل خطر داخل مصر وخارجها، وأشكرهم شكرا جزيلا نيابة عنا جميعا».

وتمكنت الأجهزة المعنية في مصر بالتنسيق مع نظيرتها بجمهورية السودان الشقيق من تحرير المصريين المختطفين ونقلهم من مناطق الاشتباكات بوسط الخرطوم إلى مدينة بورسودان وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كل الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستعادة المصريين المختطفين.