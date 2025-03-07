يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وذكر خبراء الهيئة في بيان، أنه متوقع ظهور شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية، إلى جانب هطول أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء .. كما متوقع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من ( 1.5- 2) أمتار، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر متوقع أن تكون معتدلة إلى مضطرب، مع ارتفاع الموج فيه من (1.75 - 2.5)متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 12

العاصمة الإدارية 21 11

6 اكتوبر21 11

بنهــــا 22 12

دمنهور 22 13

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 21 13

المنصورة 22 12

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 13

دمياط 21 12

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 22 11

السويس 22 11

العريش 21 10

رفح 20 09

رأس سدر20 12

نخل 19 05

كاترين 15 03

الطور 20 14

طابا 18 10

شرم الشيخ 24 17

الاسكندرية 20 11

العلمين الجديدة 19 11

مطروح 20 09

السلوم 19 10

سيوة 21 09

رأس غارب 25 17

الغردقة 24 15

سفاجا 24 15

مرسى علم 25 15

الشلاتين24 18

حلايب 24 17

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 24 16

الفيوم 22 11

بني سويف 22 10

المنيا 23 09

أسيوط 23 08

سوهاج 24 12

قنا 26 14

الأقصر25 13

أسوان 26 13

الوادى الجديد 24 12

أبوسمبل 25 13

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى



مكة 30 19

المدينة 26 13

الرياض28 18

المنامة 23 19

أبوظبى35 23

الدوحة 27 21

الكويت 20 15

دمشق 15 07

بيروت 19 13

عمان 11 08

القدس 13 09

غزة 20 13

بغداد 24 14

مسقط 29 22

صنعاء 27 11

الخرطوم 31 18

طرابلس 19 14

تونس 18 12

الجزائر17 12

الرباط 21 14

نواكشوط 28 15

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى



أنقرة 18-02

إسطنبول 14 05

إسلام آباد 25 11

نيودلهى 29 15

جاكرتا 33 24

بكين 10 04-

كوالالمبور32 23

طوكيو 11 02

أثينا 20 07

روما 19 07

باريس 18 07

مدريد 13 08

برلين 17 02

لندن 15 08

مونتريال 00 07-

موسكو 07 01-

نيويورك 10 03

واشنطن 13 03

أديس أبابا 25 14