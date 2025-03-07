صحيفة أمريكية: نتنياهو لم يُبلغ مسبقا بالمحادثات المباشرة بين واشنطن وحماس

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أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن قرار الرئيس دونالد ترامب إجراء محادثات مباشرة مع حركة حماس بشأن قضية المحتجزين، يخرق مدونة سلوك طويلة الأمد للإدارات الأمريكية، وتم اتخاذه دون اتفاق مسبق مع إسرائيل.

وقالت مصادر في إسرائيل لـ"واشنطن بوست" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يُبلغ مسبقا بالمحادثات عبر القنوات المعتادة، وإنه "فوجئ" بخبر وجودها.

وأوضح مصدر آخر أنه إذا تم إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في مفاوضات مباشرة بين واشنطن وحماس، فإن ذلك قد يسبب "حرجاً في السياسة الداخلية الإسرائيلية".

وتتناقض هذه التصريحات مع ادعاءات مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وادعاءات المتحدثة باسم البيت الأبيض بأن واشنطن استشارت الحكومة الإسرائيلية وأطلعوها على المستجدات في المحادثات.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى المحادثات التي جرت بين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لقضية الأسرى، آدم بولر، ومسئولين كبار في حماس في الدوحة الأسبوع الماضي.

وبحسب الصحيفة، فإن الاتصال ناقش بشكل رئيسي إمكانية إطلاق سراح المحتجز الذي يحمل الجنسية الأمريكية إيدان ألكسندر، بالإضافة إلى إعادة جثث المحتجزين الأمريكيين الآخرين.