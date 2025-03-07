ترامب: أفضل التوصل لاتفاق مع إيران وبعثت برسالة إلى خامنئي أمس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يفضل التفاوض مع إيران بشأن برنامج الأسلحة النووية، مشيرًا إلى إرساله رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس الخميس.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية أدلى بها ترامب خلال لقاء مع شبكة «فوكس بيزنس»، اليوم الجمعة.

وشدد ترامب خلال اللقاء على «ضرورة عدم امتلاك إيران لأي أسلحة نووية»، مؤكدًا في الوقت نفسه، وجود خيارات بديلة متاحة.

وأضاف: «يجب القيام بشيء حيال إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، لا يمكن لطهران امتلاك أسلحة نووية، هناك خيارات أخرى متاحة».

وأعاد ترامب في فبراير الماضي، حملة «الضغط الأقصى» على إيران في محاولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي. لكنه قال أيضا إنه منفتح على التوصل إلى اتفاق، وكان على استعداد للتحدث مع الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض بريان هيوز، يوم الثلاثاء: «ستتحدث إدارة ترامب إلى خصومنا وحلفائنا على حد سواء، ولكن من موقف القوة للدفاع عن أمننا القومي».

ونفت إيران مرارا رغبتها في تطوير سلاح نووي.

وعلى الرغم من ذلك، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من أن إيران تسرع «بشكل كبير» تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، وهو ما يقرب من مستوى الأسلحة البالغ 90% تقريبا.